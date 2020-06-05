Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26% в I квартале

Объём несырьевого экспорта Москвы вырос на 26,3% в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг $6,5 млрд.

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, доля столицы в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта России составила 20,1%.

В число ведущих отраслей московского несырьевого экспорта в январе — марте попали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.

«В пятёрку крупнейших импортёров столичной продукции в этом сегменте вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что внешнеторговый оборот регионов Уральского федерального округа снизился на 50% с начала 2020 года.