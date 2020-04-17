Внешнеторговый оборот регионов УрФО снизился на 50% с начала года

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Внешнеторговый оборот регионов Уральского федерального округа снизился на 50% с начала 2020 года.
Внешнеторговый оборот регионов УрФО снизился на 50% с начала года
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом на онлайн-брифинге заявил глава Уральского таможенного управления Максим Чмора.

За I квартал оборот составил 2,5 млн тонн грузов. В денежном выражении — $3 млрд (снижение составило 33%).

Структура экспорта и импорта не изменилась. Ввозятся преимущественно машины, оборудование и сырьё для крупных предприятий, а вывозится их продукция.

Основные контрагенты по внешней торговле — по-прежнему Китай и США. На их долю в сумме приходится треть всех экспортно-импортных операций (22% и 10% соответственно).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.

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