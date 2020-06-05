В Госдуме оценили возможность введения Германией пошлин на газ из США

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT возможное введение Германией штрафных пошлин на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2».

«Надо понимать, что можно бесконечно давить на партнёров, но когда-то этот партнёр перестанет «наступать себе на горло» и уступать в своих экономических интересах, он начинает их отстаивать... Попытка регулировать ситуацию в своих интересах со стороны Вашингтона происходит не рыночными способами, а административными и волюнтаристскими», — заявил Новиков.

По его словам, в последние годы США ужесточили свои экономические отношения со странами-союзниками.

«Политика США состоит в том, чтобы, с одной стороны, заставить своих союзников нести больший объём нагрузки в вопросах совместной обороны, но с другой — это никак не компенсируется экономическими преференциями. Наоборот, экономическая политика США и сотрудничество с партнёрами базируется на всё более жёстких подходах», — добавил депутат.

При этом Новиков заметил, что кардинального пересмотра санкционной политики США стоит ожидать только в случае перемены настроений в самом Вашингтоне.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст не исключил, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2».

Таким образом он отреагировал на внесение в сенат США законопроекта о новых санкциях в отношении газопровода.

Комментируя внесение законопроекта в сенат США, в Госдуме отметили, что подобная санкционная политика противоречит законам рыночной экономики.