В «Нафтогазе» оценили подготовку санкций против «Северного потока — 2»

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«Нафтогаз» поблагодарил американских сенаторов за законопроект о санкциях в отношении «Северного потока — 2», отметив, что это может окончательно остановить реализацию проекта. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой компании.
В «Нафтогазе» оценили подготовку санкций против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Нафтогаз» выражает благодарность сенаторам и другим друзьям Украины в Соединённых Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «Нафтогаз» смог предоставить американской стороне «важную информацию о способности России завершить «Северный поток — 2».

«Безотлагательное принятие законопроекта «Об уточнении Закона «О защите европейской энергетической безопасности » может окончательно остановить реализацию опасного для Европы проекта «Северный поток — 2», — считают в компании.

Ранее в сенат США был внесён законопроект о санкциях в отношении проекта «Северный поток — 2».

По словам одного из его авторов, сенатора Джона Барассо, проект нацелен на уточнение и расширение существующих санкций.

В Госдуме, комментируя внесение законопроекта, отметили, что попытки США влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект.

В середине мая глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что проект газопровода не может быть остановлен и будет реализован.

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