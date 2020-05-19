Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Я не думаю, что проект может быть остановлен. Я убеждён, что он будет реализован. В этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации», — сказал министр.

Как отметил Лавров, в этом заинтересована вся Европа, потому что это «будет укреплять европейскую энергетическую безопасность».

«Эксперты, повторю, это их мнение, сходятся все в том, что практически все вот эти варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран Европейского союза», — добавил он.

По словам Лаврова, «геополитические игры» никуда не исчезают.

«Будет конкурентная борьба, в том числе не совсем чистоплотными методами. Но я убеждён, что если все будут придерживаться правовых норм, включая нормы Евросоюза, при всей их неоднозначности, компания «Северный поток — 2» их стремится полностью соблюдать, я уверен, что этот вопрос будет решён», — заявил он.

15 мая регулятор в Германии отклонил заявку Nord Stream 2 AG об освобождении проекта газопровода от требований Газовой директивы ЕС.

В компании позднее сообщили, что после получения официального решения ему будет дана оценка. Там не исключили, что обжалуют решение в немецких судах

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