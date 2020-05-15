Nord Stream 2 AG оценила решение регулятора Германии по газопроводу

Отклонение заявки об освобождении немецкого участка газопровода «Северный поток — 2» от требований Газовой директивы ЕС показывает дискриминационное действие документа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в компании Nord Stream 2 AG.

«Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие изменённой Газовой директивы ЕС», — говорится в сообщении.

В Nord Stream 2 напомнили, что подали иск об отмене поправок к директиве в Генеральный суд ЕС, а также о том, что ведут арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.

В компании отмечают, что «Северный поток — 2» является проектом, который получил «все необходимые разрешения» и реализуется в соответствии с применимым национальным и международным законодательством.

«Мы ожидаем получения официального решения, а затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах», — говорится в заявлении.

Там напомнили, что апелляция возможна в течение месяца после принятия решения.

В компании подчеркнули, что ситуация вокруг Газовой директивы никак не скажется на завершении строительства «Северного потока — 2».

Ранее немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2» — об освобождении проекта трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.