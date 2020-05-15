Nord Stream 2 AG оценила решение регулятора Германии по газопроводу
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«Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие изменённой Газовой директивы ЕС», — говорится в сообщении.
В Nord Stream 2 напомнили, что подали иск об отмене поправок к директиве в Генеральный суд ЕС, а также о том, что ведут арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.
В компании отмечают, что «Северный поток — 2» является проектом, который получил «все необходимые разрешения» и реализуется в соответствии с применимым национальным и международным законодательством.
«Мы ожидаем получения официального решения, а затем оценим его и рассмотрим дальнейшие действия по защите наших прав, включая обжалование этого решения в немецких судах», — говорится в заявлении.
Там напомнили, что апелляция возможна в течение месяца после принятия решения.
В компании подчеркнули, что ситуация вокруг Газовой директивы никак не скажется на завершении строительства «Северного потока — 2».
Ранее немецкий регулятор отклонил заявку Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2» — об освобождении проекта трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.