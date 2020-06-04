Путин дал поручения по газификации регионов

Российский лидер Владимир Путин утвердил ряд поручений по результатам проверки исполнения законодательства, которое направлено на развитие газоснабжения и газификации регионов.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов России при участии компании «Газпром» и «других заинтересованных организаций данной сферы деятельности» сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Кабмину поручено обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования, используя структуры «единого окна» и многофункциональных центров, которые дают возможность выполнять сбор данных от имени заявителя.

Отмечается, что Путин поручил правительству обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начала проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2».

В конце марта Путин на встрече с Миллером одобрил переход к разработке технико-экономического обоснования работ для «Силы Сибири — 2».