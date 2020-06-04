Путин дал поручения по газификации регионов

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин утвердил ряд поручений по результатам проверки исполнения законодательства, которое направлено на развитие газоснабжения и газификации регионов.
Путин дал поручения по газификации регионов
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов России при участии компании «Газпром» и «других заинтересованных организаций данной сферы деятельности» сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Кабмину поручено обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования, используя структуры «единого окна» и многофункциональных центров, которые дают возможность выполнять сбор данных от имени заявителя.

Отмечается, что Путин поручил правительству обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начала проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2». 

В конце марта Путин на встрече с Миллером одобрил переход к разработке технико-экономического обоснования работ для «Силы Сибири — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить