Путин дал поручения по газификации регионов
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Президент поручил правительству совместно с органами исполнительной власти регионов России при участии компании «Газпром» и «других заинтересованных организаций данной сферы деятельности» сформировать источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
Кабмину поручено обеспечить заключение комплексного договора на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования, используя структуры «единого окна» и многофункциональных центров, которые дают возможность выполнять сбор данных от имени заявителя.
Отмечается, что Путин поручил правительству обеспечить «поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей на основе актуализации и утверждения региональных программ».
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания начала проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2».
В конце марта Путин на встрече с Миллером одобрил переход к разработке технико-экономического обоснования работ для «Силы Сибири — 2».