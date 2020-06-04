ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Канады принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.