ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Короткая ссылка
Центральный банк Канады принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.
ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
  • Reuters

Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.

«Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку», — указывается в заявлении.

Уточняется, что регулятор считает уровень ставки в 0,25% эффективным нижним порогом.

В ЦБ отмечают, что пандемия в Канаде привела к значительным потерям производства и числа рабочих мест, однако «канадская экономика избежала самых серьёзных сценариев».

Ранее турецкий Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 8,25%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить