ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
- Reuters
Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.
«Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку», — указывается в заявлении.
Уточняется, что регулятор считает уровень ставки в 0,25% эффективным нижним порогом.
В ЦБ отмечают, что пандемия в Канаде привела к значительным потерям производства и числа рабочих мест, однако «канадская экономика избежала самых серьёзных сценариев».
Ранее турецкий Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 8,25%.