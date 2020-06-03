ЦБ Канады сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Центральный банк Канады принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 0,25% годовых.

Об этом говорится в распространённом сообщении регулятора.

«Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку», — указывается в заявлении.

Уточняется, что регулятор считает уровень ставки в 0,25% эффективным нижним порогом.

В ЦБ отмечают, что пандемия в Канаде привела к значительным потерям производства и числа рабочих мест, однако «канадская экономика избежала самых серьёзных сценариев».

Ранее турецкий Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 8,25%.