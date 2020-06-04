Эксперт прокомментировал доработку плана восстановления экономики России

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Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов прокомментировал доработку плана восстановления экономики России.
Эксперт прокомментировал доработку плана восстановления экономики России
  • РИА Новости

«Главную свою задачу, если анализировать мероприятия плана, эта стратегия выполняет — обеспечивает российскую экономику ликвидностью», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, платёжеспособный спрос населения заметно упал за последние месяцы, это в целом отрицательно отражается на всех сферах жизни.

«Нужно создавать условия для роста спроса, а это подразумевает повышение реальных доходов россиян», — считает Алисенов.

Как добавил эксперт, принцип прост — чем больше граждан будут работать и зарабатывать, тем быстрее экономика выйдет на устойчивый рост, и представленный план решает задачу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.

НСН передавала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

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