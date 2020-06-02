Предприниматель из Перми рассказал о работе во время пандемии

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Предприниматель Юрий Никитин из Перми рассказал о работе во время пандемии.
Предприниматель из Перми рассказал о работе во время пандемии
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В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» он заявил, что воспользовался мерами господдержки и надеется на возвращение рынка пассажирских автоперевозок к прежним темпам.

«Вдруг перестать работать оказалось, конечно, тяжёлым ударом для нашего бизнеса. Мы вместе ведём его с дочерью, у нас 40 автобусов Setra большой вместимостью, работают 100 человек. Есть ещё своя ремонтная база», — сообщил Никитин.

До введения ограничений у предпринимателя работало 28 маршрутов как по Пермскому краю, так и за его пределами. Из всех направлений пока осталось одно — до посёлка Ныроб, поскольку его посчитали социально значимым.

«Весь апрель так ходили — один рейс в день. Автобусы дезинфицировали хлористыми растворами, водители — в масках и перчатках», — отметил Никитин.

По его словам, в мае возобновилось ещё десять региональных маршрутов. Работу ведут при строгом соблюдении предписаний Роспотребнадзора.

«Потихоньку нам разрешают всё большее количество рейсов. К следующим выходным выведем ещё несколько маршрутов. А после отмены ограничений, думаю, процентов на 80 будем работать, всё зависит от пассажиропотока», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве провели более 50 тыс. бесплатных консультаций для предпринимателей с начала 2020 года.

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