Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

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Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
  • РИА Новости

«Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества», — цитирует главу кабмина ТАСС.

По его словам, проект будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил общую стоимость всех мер поддержки национальной экономики в рамках антикризисных пакетов в 3,3 трлн рублей.

Российский лидер Владимир Путин призвал шаг за шагом открывать ключевые отрасли экономики.

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