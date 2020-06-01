Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики

Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества», — цитирует главу кабмина ТАСС.

По его словам, проект будет представлен в Кремль в понедельник, 1 июня.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил общую стоимость всех мер поддержки национальной экономики в рамках антикризисных пакетов в 3,3 трлн рублей.

Российский лидер Владимир Путин призвал шаг за шагом открывать ключевые отрасли экономики.