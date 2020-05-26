«Газпром» прокомментировал договорённость с Грузией по цене на газ

Компания «Газпром» прокомментировала договорённость с Грузией по цене на экспортируемый российский газ.

«Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твёрдо», — приводит комментарий пресс-службы РИА Новости.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила о договорённости с «Газпромом» о снижении цены на импортируемый газ «примерно на 15%».

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.