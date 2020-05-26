Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что грузинская сторона договорилась с российской компанией «Газпром» о снижении цены на импортируемый газ.

«С учётом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с «Газпромом», что поспособствует снижению цены на газ», — цитирует её «Рустави 2».

Турнава отказалась называть точные цифры из-за коммерческой тайны, однако отметила, что цена на природный газ будет снижена «примерно на 15%».

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на газ.