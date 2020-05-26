Россия поставила около 4 тысяч тонн гречки в Белоруссию за полтора месяца

За последние полтора месяца Россия поставила в Белоруссию около 4 тыс. тонн гречки и 1 тыс. тонн риса, заявили в пресс-службе российского вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве сельское хозяйство.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Всего с начала 2020 года поставки российской крупы в республику достигли 10,27 тыс. тонн», — отметили в пресс-службе.

В число регионов — лидеров по экспорту гречки вошли Алтайский край, Брянская и Курская области.

Как отметила Абрамченко, объёмы отечественного сельскохозяйственного производства позволяют не только полностью обеспечить внутренние потребности страны, но и удовлетворять запросы на импорт продукции со стороны коллег и партнёров.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что внешнеторговый оборот Калининградской области составил $9,5 млрд в прошлом году.