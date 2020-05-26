Россия поставила около 4 тысяч тонн гречки в Белоруссию за полтора месяца
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Всего с начала 2020 года поставки российской крупы в республику достигли 10,27 тыс. тонн», — отметили в пресс-службе.
В число регионов — лидеров по экспорту гречки вошли Алтайский край, Брянская и Курская области.
Как отметила Абрамченко, объёмы отечественного сельскохозяйственного производства позволяют не только полностью обеспечить внутренние потребности страны, но и удовлетворять запросы на импорт продукции со стороны коллег и партнёров.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что внешнеторговый оборот Калининградской области составил $9,5 млрд в прошлом году.