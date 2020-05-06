Внешнеторговый оборот Калининградской области составил $9,5 млрд в 2019 году

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Внешнеторговый оборот Калининградской области составил $9,5 млрд в прошлом году. Экспорт — $1,5 млрд, импорт — $8 млрд.
Внешнеторговый оборот Калининградской области составил $9,5 млрд в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

В экспорте доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) оценивается в 79,1%, минеральных продуктов — 5,5%.

Главными статьями импорта названы машины, оборудование и транспортные средства, их части — 54,6%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (кроме текстильного) — 24%.

Ранее URA.RU сообщало, что внешнеторговый оборот регионов Уральского федерального округа снизился на 50% с начала 2020 года.

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