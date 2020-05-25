Эксперт оценил поддержку МСБ в России

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Эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.
Эксперт оценил поддержку МСБ в России
  • Pixabay

«Поддержка малого и среднего предпринимательства — это как раз то, что необходимо сейчас для того, чтобы запустить восстановительные механизмы экономики», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, все способы, предполагающие отсрочку налогов, арендную плату, а также фактически бесплатные кредиты для выплаты зарплаты, призваны помочь бизнесу пережить этот период.

Как предположил Беляев, власти обеспечат предприятия кредитами на дальнейшее развитие бизнеса, причём особенно это затронет инновационные отрасли или те организации, которые являются субподрядчиками крупных компаний.

«Всё это позволит бизнесу уверенно стартовать на пути восстановления, который будет совпадать с требованиями современной цифровой экономики и экспортной направленностью. Есть малые и средние предприятия, которые работают на точечных направлениях экспорта и участвуют в работе больших», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.

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