Регионы подписали более 20 тысяч контрактов на портале поставщиков Москвы

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Регионы заключили более 20 тыс. контрактов на портале поставщиков Москвы в I квартале 2020 года.
Регионы подписали более 20 тысяч контрактов на портале поставщиков Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

Общая сумма соглашений оценивается в 2,7 млрд рублей.

«Мы создаём единое экономическое пространство с равным доступом к городским закупкам для поставщиков из разных российских регионов. В настоящий момент 40% предпринимателей, зарегистрированных на портале, — поставщики из других субъектов Российской Федерации», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Порталом поставщиков для работы с закупками малого объёма могут воспользоваться предприниматели из любого региона, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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