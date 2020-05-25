Экономист оценил перспективы восстановления зарплат в России

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Экономист Денис Ракша оценил перспективы восстановления зарплат в России.
Экономист оценил перспективы восстановления зарплат в России
  • РИА Новости

«Вернётся ли уровень зарплат к исходному уровню? В краткосрочной и среднесрочной перспективе — нет, не вернётся», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одни потеряли работу, другие, которые уже вернулись или вернутся на работу после снятия ограничений, вряд ли будут получать зарплату в том же объёме из-за падения продаж, падения рынка.

«Подчеркну, речь идёт не о каждом из них, а о большинстве. Некоторые могут восстановить прежний уровень зарплаты, но не все», — уточнил Ракша.

Он добавил, что средний медианный доход снижается, это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, так как быстро экономика не восстановится.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование вакансий, на основе которого составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей на удалёнке.

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