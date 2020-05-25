Экономист оценил перспективы восстановления зарплат в России

Экономист Денис Ракша оценил перспективы восстановления зарплат в России.

«Вернётся ли уровень зарплат к исходному уровню? В краткосрочной и среднесрочной перспективе — нет, не вернётся», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, одни потеряли работу, другие, которые уже вернулись или вернутся на работу после снятия ограничений, вряд ли будут получать зарплату в том же объёме из-за падения продаж, падения рынка.

«Подчеркну, речь идёт не о каждом из них, а о большинстве. Некоторые могут восстановить прежний уровень зарплаты, но не все», — уточнил Ракша.

Он добавил, что средний медианный доход снижается, это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, так как быстро экономика не восстановится.

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