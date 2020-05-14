В Совфеде оценили ситуацию с мерами поддержки малого бизнеса

В Совете Федерации систематизировали предложения регионов по усовершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса. Соответствующие письма глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов направит премьер-министру России Михаилу Мишустину и помощнику президента России Максиму Орешкину.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Кутепова, наименее проработанной мерой поддержки с точки зрения практической реализации можно назвать льготные банковские кредиты на выдачу заработной платы персоналу.

Много обращений от предпринимателей, отметил сенатор, касаются невозможности получения поддержки из-за несовпадения кодов ОКВЭД. Ещё одна проблема связана с получением субсидий в расчёте 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц.

Региональные бизнесмены затрагивают вопросы и о критериях отнесения предприятий к категории малого бизнеса. Кроме того, есть вопросы, связанные с признанием деятельности или отрасли в наибольшей степени пострадавшими от пандемии.

Кутепов рассказал, что предпринимательское сообщество предлагает уйти от отраслевого принципа при формировании мер поддержки и перейти к сервисной модели, когда рассматривается каждое предприятие по отдельности, а в качестве главного критерия применять снижение валовой выручки или прибыли.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также по возобновлению роста экономики.

«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.