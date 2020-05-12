В Совфеде оценили меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии

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Член Совета Федерации Сергей Калашников оценил меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии.
В Совфеде оценили меры по поддержке бизнеса в условиях пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Главное, чтобы предприятия выпускали продукт. Эффективный способ — ослабить налоговое бремя, что и было сделано», — сказал сенатор во время онлайн-эфира на тему «Новые меры поддержки и выход из самоизоляции» в медиагруппе «Патриот».

По его словам, мировая и российская практики выработали огромное количество методов дифференцированной помощи. В качестве примера он привёл налоговые льготы, доступные кредиты, преференции в рамках регулирования деятельности.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также по возобновлению роста экономики.

«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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