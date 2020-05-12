Эксперт оценил планы по поддержке предпринимателей

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Адвокат Вячеслав Косаков оценил планы по поддержке предпринимателей.
Эксперт оценил планы по поддержке предпринимателей
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В беседе с газетой «Известия» он назвал новую кредитную программу правильной и необходимой мерой.

«Налоговые и кредитные льготы — это основа той помощи, которую может оказать государство бизнесу в условиях кризиса», — отметил Косаков.

Как отметил эксперт, из-за пандемии особенно пострадали такие сегменты малого и среднего бизнеса, как туризм, общественное питание и развлечения.

Косаков добавил, что эффективность кредитной программы во многом будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса и продолжительности ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также по возобновлению роста экономики.

«Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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