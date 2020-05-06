Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.

«Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19», — говорится в докладе ЕК .

Там отмечается, что на этом фоне «в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности».

В ЕК ожидают, что доходы России от нефти могут сократиться вдвое, если «текущий ценовой тренд сохранится».

Прогноз по росту ВВП на 2021 год ЕК повысила на 0,1 процентного пункта — до 1,6%.

Кроме того, ЕК ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год до 1% из-за пандемии, на 2021 год улучшила — до 7,8%.

Прогноз по ВВП ухудшен также для Германии (падение на 6,5% с роста на 1% ранее) и США (до падения на 6,5% с роста на 1,8%).

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры продлятся.

В начале апреля российский лидер Владимир Путин назвал последствия распространения вируса для экономики и снижение цен на нефть двойным ударом.