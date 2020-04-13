Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5%
- РИА Новости
По его словам, ещё неизвестно, сколько продлится карантин, «какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жёстком положении или конкретные регионы».
«Я думаю, что падение (ВВП России. — RT) будет ближе к 5%. Повторяю, очень трудно дать строгие оценки. Если брать консенсус, средний из разных полутора десятков компаний, который даёт Высшая школа экономики... они дают... прогноз по снижению темпов роста 2% ВВП», — сказал он.
Кудрин отметил, что это «существенно оптимистичней, чем было в 2009 году», когда было снижение около 7%.
Ранее в правительстве заявляли, что Россия из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет серьёзным ударом по бюджету.
В середине марта Кудрин говорил о беспрецедентном кризисе, связанном с распространением COVID-19. Он заявлял, что его влияние будет очень сильным на все стороны жизни.