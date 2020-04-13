Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5%

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Падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если карантинные меры в связи с ситуацией вокруг коронавируса продлятся. Об этом в интервью РБК заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5%
  • РИА Новости

По его словам, ещё неизвестно, сколько продлится карантин, «какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жёстком положении или конкретные регионы».

«Я думаю, что падение (ВВП России. — RT) будет ближе к 5%. Повторяю, очень трудно дать строгие оценки. Если брать консенсус, средний из разных полутора десятков компаний, который даёт Высшая школа экономики... они дают... прогноз по снижению темпов роста 2% ВВП», — сказал он.

Кудрин отметил, что это «существенно оптимистичней, чем было в 2009 году», когда было снижение около 7%.

Ранее в правительстве заявляли, что Россия из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет серьёзным ударом по бюджету. 

В середине марта Кудрин говорил о беспрецедентном кризисе, связанном с распространением COVID-19. Он заявлял, что его влияние будет очень сильным на все стороны жизни. 

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