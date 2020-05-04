США пригрозили Китаю последствиями за невыполнение торговой сделки

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Глава Минфина США Стивен Мнучин пригрозил Китаю серьёзными последствиями за невыполнение первой фазы торговой сделки между двумя странами.
США пригрозили Китаю последствиями за невыполнение торговой сделки
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Fox Business.

«Если они не выполнят обязательства, то такой шаг будет иметь очень серьёзные последствия для двусторонних отношений и для мировой экономики», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, речь идёт о том, что «люди в мире перестанут вести дела» с КНР.

Таким образом американский министр ответил на вопрос, допускает ли он возможность невыполнения КНР условий торгового соглашения ввиду форс-мажорных обстоятельств из-за коронавируса.

В январе американский президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

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