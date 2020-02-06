Китай объявил о снижении пошлин на ряд товаров из США с 14 февраля

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Китайские власти объявили, что с 14 февраля будут снижены пошлины на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд. Об этом говорится в заявлении Комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете Китая.

Отмечается, что ведомство решило скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые товары, импортируемые из США, в целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Пекином и Вашингтоном.

«С 14 февраля 2020 года с 13:01 по местному времени (08:01 мск) товары, облагаемые с 1 сентября 2019 года пошлиной в размере 10%, будут облагаться пошлиной 5%. Товары, на которые 1 сентября прошлого года была введена пошлина 5%, будут облагаться по ставке 2,5%», — цитирует сообщение ТАСС.

В январе американский президент Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки между двумя странами.

Трамп после заключения соглашения отмечал, что США отменят пошлины на товары из Китая только после выработки сторонами второй части торговой договорённости.

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