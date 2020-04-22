Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка

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Соединённые Штаты прилагают усилия для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне значительного падения спроса на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка
  • Reuters

«Президент (США Дональд Трамп. — RT) основное внимание уделяет усилиям по стабилизации энергетического рынка в свете колоссального снижения спроса», — заявил Помпео в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

По его словам, Трамп старается сохранить потенциал США по добыче своих энергоресурсов, а также ведёт переговоры с другими странами, чтобы «совместными усилиями устранить имеющиеся проблемы».

Ранее Трамп заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Он также поручил министерствам финансов и энергетики США разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил динамику цен на нефть.

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