Помпео рассказал об усилиях США по стабилизации мирового энергорынка

Соединённые Штаты прилагают усилия для стабилизации мирового энергетического рынка на фоне значительного падения спроса на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент (США Дональд Трамп. — RT) основное внимание уделяет усилиям по стабилизации энергетического рынка в свете колоссального снижения спроса», — заявил Помпео в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте.

По его словам, Трамп старается сохранить потенциал США по добыче своих энергоресурсов, а также ведёт переговоры с другими странами, чтобы «совместными усилиями устранить имеющиеся проблемы».

Ранее Трамп заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Он также поручил министерствам финансов и энергетики США разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил динамику цен на нефть.