Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США

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Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
  • Reuters

«Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища», — сказал Трамп.

По его словам, США заполнят резервы до 75 млн баррелей.

«Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — подчеркнул лидер США.

Ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала на более 136% и впервые в истории стала отрицательной. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов снижалась до $25,70.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором.

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