Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
- Reuters
«Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища», — сказал Трамп.
По его словам, США заполнят резервы до 75 млн баррелей.
«Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — подчеркнул лидер США.
Ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала на более 136% и впервые в истории стала отрицательной. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов снижалась до $25,70.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором.