Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики страны разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей.

«Мы никогда не подведём великую американскую нефтегазовую промышленность. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Стоимость майских фьючерсов нефти американской марки WTI впервые в истории стала отрицательной.