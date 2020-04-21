Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерствам финансов и энергетики страны разработать план по поддержке нефтяной и газовой отраслей. 
Трамп поручил разработать план помощи нефтяным компаниям США
  • © Reuters

«Мы никогда не подведём великую американскую нефтегазовую промышленность. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который позволит выделить средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были бы защищены в долгосрочной перспективе», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Стоимость майских фьючерсов нефти американской марки WTI впервые в истории стала отрицательной

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