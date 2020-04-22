Предпринимателям Подмосковья помогут разобраться в особенностях перевода бизнеса в онлайн-формат

Власти Московской области готовы помочь предпринимателям разобраться в особенностях перевода бизнеса в онлайн-сферу.

Об этом в эфире телеканала «360» заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

По её словам, из-за пандемии приостановлена работа организаций, чьи товары или услуги не являются жизненно необходимыми.

«Что касается вашего бизнеса, вы можете использовать интернет, сделать доставку. Да, это не будет тот объём выручки, но какие-то затраты возместить получится. Если вы затрудняетесь, как это сделать, мы можем подобрать вам онлайн-курсы, вы можете использовать соцсети», — отметила Егорова.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.