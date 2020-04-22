В Подмосковье банки выдали бизнесменам более 80 нулевых кредитов на зарплаты сотрудникам

Короткая ссылка
В Московской области банки выдали бизнесменам более 80 нулевых кредитов на заработную плату сотрудникам. Общая сумма — 193 млн рублей.
В Подмосковье банки выдали бизнесменам более 80 нулевых кредитов на зарплаты сотрудникам
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя министра экономики и финансов региона Екатерину Зиновьеву.

По её словам, банки в основном открывают лимиты тем, у кого есть зарплатный проект.

«Что делать тем, у кого нет проекта в банке? Наверное, со следующей недели банки начнут работу и с клиентами, которые не имели у них зарплатного проекта, и будут тоже рассматривать обращения», — заявила Зиновьева.

Она уточнила, что пока такие меры действуют только для малого и микробизнеса в самых пострадавших отраслях. Также компания должна работать не меньше года и выплачивать зарплату на легальных условиях.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить