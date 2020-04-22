В Подмосковье банки выдали бизнесменам более 80 нулевых кредитов на зарплаты сотрудникам

В Московской области банки выдали бизнесменам более 80 нулевых кредитов на заработную плату сотрудникам. Общая сумма — 193 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя министра экономики и финансов региона Екатерину Зиновьеву.

По её словам, банки в основном открывают лимиты тем, у кого есть зарплатный проект.

«Что делать тем, у кого нет проекта в банке? Наверное, со следующей недели банки начнут работу и с клиентами, которые не имели у них зарплатного проекта, и будут тоже рассматривать обращения», — заявила Зиновьева.

Она уточнила, что пока такие меры действуют только для малого и микробизнеса в самых пострадавших отраслях. Также компания должна работать не меньше года и выплачивать зарплату на легальных условиях.

Ранее гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН оценил перспективы предпринимателей в случае продления режима самоизоляции.