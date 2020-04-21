Новак прокомментировал «коллапс нефтяных котировок» WTI

Коллапс котировок нефти WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае, а также отсутствием спроса, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ», — цитирует ТАСС главу ведомства.

По словам Новака, это вызвало «спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений».

Как отметил министр, в настоящее время рынок нефти крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределённости относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют в случае необходимости все возможности для реагирования», — сказал он, призвав не драматизировать ситуацию с падением цены майского фьючерса нефти WTI.

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI в ходе торгов 20 апреля сначала опускалась до доллара за баррель, а затем стала отрицательной, достигала минус $40.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя падение фьючерсов на нефть, отметил, что это «очень напоминает картельный сговор».

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