В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы
- РИА Новости
По его словам, в Кремле внимательно отслеживают динамику.
«Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску», — заявил он.
При этом он добавил, что «ситуация неприятная».
Ранее стало известно, что цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 22,10% — до $19,92 за баррель.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.