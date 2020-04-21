В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на нефтяные фьючерсы.
В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы
  • РИА Новости

По его словам, в Кремле внимательно отслеживают динамику.

«Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май. И, безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску», — заявил он.

При этом он добавил, что «ситуация неприятная».

Ранее стало известно, что цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 22,10% — до $19,92 за баррель.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.

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