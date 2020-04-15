Всемирный банк мобилизует до $200 млрд в связи с пандемией

Короткая ссылка
Всемирный банк намерен мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Всемирный банк мобилизует до $200 млрд в связи с пандемией
  • Reuters

«Я хочу воздать должное президенту Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу и всем главам многосторонних институтов развития. Они также мобилизуют до $200 млрд, чтобы поддержать страны, у которых меньше налогово-бюджетного пространства, позволяющего предпринимать необходимые действия», — приводит ТАСС слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы банков на Уолл-стрит писало, что в течение ближайших двух лет ущерб мировой экономике в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 составит более $5 трлн.

Также сообщалось, что МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить