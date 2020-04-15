Всемирный банк мобилизует до $200 млрд в связи с пандемией

Всемирный банк намерен мобилизовать до $200 млрд для оказания помощи нуждающимся странам в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я хочу воздать должное президенту Всемирного банка Дэвиду Мэлпасу и всем главам многосторонних институтов развития. Они также мобилизуют до $200 млрд, чтобы поддержать страны, у которых меньше налогово-бюджетного пространства, позволяющего предпринимать необходимые действия», — приводит ТАСС слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы банков на Уолл-стрит писало, что в течение ближайших двух лет ущерб мировой экономике в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 составит более $5 трлн.

Также сообщалось, что МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году.