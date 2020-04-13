ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.
9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней.
Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.