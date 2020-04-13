ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей

Объём операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами 10 апреля составил 13 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней.

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.