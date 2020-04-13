ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей

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Объём операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчётами 10 апреля составил 13 млрд рублей.
ЦБ продал иностранную валюту на 13 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Ранее стало известно, что Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

9 марта Центробанк решил отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. 

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал пакет мер поддержки экономического развития страны, подготовленный правительством и Центробанком России.

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