Соглашение ОПЕК+ может быть продлено в декабре 2021 года
«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — цитирует фрагмент из документа РИА Новости.
Как уточняет Интерфакс, следующее заседание ОПЕК+ состоится 10 июня в формате вебинара для определения дальнейших действий по стабилизации рынка.
12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.
В российском Минэнерго уточнили, что в рамках новой сделки ОПЕК+ Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки.