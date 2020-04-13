Соглашение ОПЕК+ может быть продлено в декабре 2021 года

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Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать до конца апреля 2022 года с возможностью продления в декабре 2021 года, следует из итогового коммюнике альянса.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — цитирует фрагмент из документа РИА Новости.

Как уточняет Интерфакс, следующее заседание ОПЕК+ состоится 10 июня в формате вебинара для определения дальнейших действий по стабилизации рынка.

12 апреля страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

В российском Минэнерго уточнили, что в рамках новой сделки ОПЕК+ Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки в мае и июне до уровня 8,5 млн баррелей в сутки. 

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