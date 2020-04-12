В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ по сокращении добычи нефти

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ по сокращении добычи нефти
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«Я считаю, что для рынков, которые находятся в очень сложной ситуации, в первую очередь, из-за пандемии, которая вызвала не просто стагнацию, а в ряде стран довольно серьёзное снижение валового продукта, сейчас, наверное, это наиболее рациональный вариант», — пояснил депутат.

По его словам, самым важным является честное «выполнение всеми участниками соглашения тех обязательств, которые они берут на себя».

«Если эти обязательства будут в полном объёме выполнять, я уверен, что ситуация будет постепенно нормализовываться. И я не думаю, что в течение первых месяца полутора мы увидим сильное повышение цены, она, может быть, на новостях немного вырастет, но вряд ли будет $35 за баррель. Несколько позже, если договора будут выполняться, к осени, я думаю, что вполне возможен промежуток в $40-43 за баррель», — заключил он.

Ранее министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. 

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