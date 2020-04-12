Мадуро провёл телефонный разговор с генсеком ОПЕК

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что провёл телефонный разговор с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

«Я пообщался по телефону с генеральным секретарём ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и поздравил его с выдающимися достижениями в работе организации и с историческим соглашением ОПЕК+», — цитирует РИА Новости Мадуро.

По его словам, это соглашение «обеспечит стабильность на мировых рынках».

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20 заявил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.