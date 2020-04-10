Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул

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Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов прокомментировал сообщение о том, что максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен.
Эксперт оценил решение увеличить максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул
  • РИА Новости

«В России средняя сумма ипотечного кредита превышала 2,5 млн рублей. Поэтому повышение предела до 3—4,5 млн рублей в отдельных регионах, особенно в тех, где зафиксирована очень высокая стоимость жилья, даёт большое преимущество россиянам», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт также отметил, что большая часть кредитов, выданных гражданам, потребительские, то есть банкам будут поступать ликвидные доходы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для Москвы предельный размер составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн рублей.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз ситуации на рынке недвижимости в ближайшее время.

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