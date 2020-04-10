Российские предприятия нарастят выпуск медицинской техники

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Российские предприятия нарастят выпуск медицинской техники за апрель в восемь раз, за май — в 25 раз, за июнь — в 30 раз. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
Российские предприятия нарастят выпуск медицинской техники
  • РИА Новости

«Предприятия наращивают свои объёмы по выпуску медицинской техники, как в Великую Отечественную войну. В восемь раз за апрель стоит план повысить производство, в 25 раз — за май и в 30 раз — за июнь», — сказал он во время научно-технического совета по медицинской технике на площадке Уральского оптико-механического завода в Екатеринбурге. Его слова приводит РИА Новости

Бочаров подчеркнул, что правительство Российской Федерации готово оказывать всем предприятиям поддержку.

По итогам совета будет подписано соглашение о создании консорциума разработчиков и производителей медтехники.

Задачей этого консорциума станет создание линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям на основе единой цифровой платформы.

В марте глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности в стране.

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