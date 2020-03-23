Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным оценил текущую ситуацию в промышленности страны.

«Что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы», — приводит Интерфакс слова Мантурова.

Путин поручил Мантурову регулярно докладывать о ситуации в отраслях производства, связанных с противодействием пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее Мантуров заявил, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность.