Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным оценил текущую ситуацию в промышленности страны.
Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы», — приводит Интерфакс слова Мантурова.

Путин поручил Мантурову регулярно докладывать о ситуации в отраслях производства, связанных с противодействием пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее Мантуров заявил, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить