Мантуров назвал удовлетворительной ситуацию в промышленности России
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- РИА Новости
«Что касается ситуации в целом — она удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублёвые расходы», — приводит Интерфакс слова Мантурова.
Путин поручил Мантурову регулярно докладывать о ситуации в отраслях производства, связанных с противодействием пандемии коронавируса COVID-19.
Ранее Мантуров заявил, что швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность.