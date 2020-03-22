Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски
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- РИА Новости
«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, маски уже начали поступать в аптеки.
Регистрационное удостоверение на изделие «было получено на днях», уточнил глава ведомства.
18 марта вице-премьер Андрей Белоусов заявил о наращивании производства средств индивидуальной защиты в стране.