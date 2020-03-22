Швейные предприятия в России начали производить многоразовые маски, производители одноразовых масок работают на полную мощность, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, маски уже начали поступать в аптеки.

Регистрационное удостоверение на изделие «было получено на днях», уточнил глава ведомства.

18 марта вице-премьер Андрей Белоусов заявил о наращивании производства средств индивидуальной защиты в стране.