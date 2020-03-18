В России заявили о наращивании производства средств индивидуальной защиты

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Российский вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что Министерство промышленности и торговли России принимает меры для наращивания производства средств индивидуальной защиты.
В России заявили о наращивании производства средств индивидуальной защиты
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

«Средств индивидуальной защиты, масок, антисептиков, гигиены и так далее — этих всех вещей сейчас Минпром наращивает производство», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.

3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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