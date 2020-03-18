В России заявили о наращивании производства средств индивидуальной защиты
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.
«Средств индивидуальной защиты, масок, антисептиков, гигиены и так далее — этих всех вещей сейчас Минпром наращивает производство», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Минпромторге России рассказали, сколько медицинских масок российские производители выпускают в настоящий момент.
3 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.