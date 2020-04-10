В Минэнерго Мексики назвали допустимый объём сокращения нефтедобычи

На переговорах ОПЕК+ Мексика выразила готовность сократить объём нефтедобычи на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца, сообщила министр энергетики Росио Нале.

«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала она в своём Twitter.

Таким образом, добыча нефти будет сокращена Мексикой с 1,781 млн б/с до 1,681 млн б/с.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти.

Позднее стало известно, что министры ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики на предложенные условия сокращения добычи нефти.