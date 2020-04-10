ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики

Короткая ссылка
Министры ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики на предложенные условия сокращения добычи нефти и определения дальнейших шагов по стабилизации рынка.
ОПЕК+ продолжат переговоры 10 апреля для получения согласия Мексики
  • globallookpress.com

Об этом говорится в коммюнике организации по итогам онлайн-заседания.

«Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении», — приводит сообщение ТАСС.

В случае получения согласия Мексики, страны ОПЕК+ совокупно сократят добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки.

При этом Россия и Саудовская Аравия ограничат добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки до уровня добычи в мае — июне по 8,5 млн баррелей в сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить