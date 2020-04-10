Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти, сообщил Минэнерго Казахстана.

«В результате одиннадцатичасовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

При этом в Казахстане выразили надежду на скорый консенсус о коллективном сокращении добычи нефти.

«Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка», — приводятся слова министра энергетики Казахстана Нурлана Ногаева.

При этом он подчеркнул, что Казахстан готов участвовать в общем сокращении добычи нефти.

Ранее лидер США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом заявил, что страны ОПЕК+ близки к соглашению по объёмам добычи нефти.