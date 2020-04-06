Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года

В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе — феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы. Уточняется, что доходы компании за указанный период опустились до $5,046 млрд. В целом экспорт такого газа в январе-феврале снизился на 24,6% — до 32,5 млрд куб. м. Как указывает агентство, согласно законодательству России, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только «Газпром». Ранее компания «Газпром» оказала финансовую поддержку клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь».