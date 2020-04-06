Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы.
Уточняется, что доходы компании за указанный период опустились до $5,046 млрд.
В целом экспорт такого газа в январе-феврале снизился на 24,6% — до 32,5 млрд куб. м.
Как указывает агентство, согласно законодательству России, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только «Газпром».
Ранее компания «Газпром» оказала финансовую поддержку клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь».