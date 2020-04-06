Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года

Короткая ссылка
В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе — феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные службы.

Уточняется, что доходы компании за указанный период опустились до $5,046 млрд.

В целом экспорт такого газа в январе-феврале снизился на 24,6% — до 32,5 млрд куб. м.

Как указывает агентство, согласно законодательству России, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только «Газпром».

Ранее компания «Газпром» оказала финансовую поддержку клубу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Томь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить