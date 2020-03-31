Зарплатные счета исключили из налога на проценты
- © Дмитрий Астахов
- РИА Новости
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности, это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчёта налога», — приводит РИА Новости слова Мишустина.
Он отметил также, что первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом не будут.
«Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень», — уточнил премьер.
31 марта Госдума приняла закон о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.