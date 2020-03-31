Сбербанк отменил плату за эквайринг до 31 мая

Сбербанк отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс с 1 марта по 31 мая 2020 года.

«Это позволит не только помочь бизнесу, но и обезопасить наших граждан, обеспечив им возможность продолжать платить наиболее безопасным способом — безналично и бесконтактно», — сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

По её словам, ситуация со снижением потока клиентов в условиях пандемии коронавирусной инфекции оказывает наибольшее воздействие на небольшие торговые точки.

«Плата за сервисное обслуживание оборудования эквайринга не будет взыматься до 31 мая включительно, при этом каникулы могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чём будет сообщено дополнительно», — сказано в пресс-релизе на сайте банка.

Ранее Сбербанк назвал основания для кредитных каникул из-за коронавируса.