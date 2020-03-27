Эксперт оценил заявление МВФ о начале рецессии мировой экономики

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мировая экономика вошла в рецессию.

«Нужно всегда просто учитывать, что мы задним числом обычно узнаём о вступлении в рецессию. Потому что если мы будем наблюдать за II и III квартал снижение темпов роста ВВП, где-то к сентябрю мы можем сказать, что да, в странах состоялась рецессия. Сегодня это пока только ожидание. Все ожидают, что очень сильно упадёт экономика во II квартале и в III. Ещё I квартал кое-как проскочит, а вот там будут падения — называют даже цифры гораздо больше, чем в 2008 году. Например, в Канаде называют цифру вообще 25—30% падения ВВП на II квартал они ожидают», — пояснил эксперт.

Комментируя прогноз главы МВФ о том, что восстановление ожидается в 2021 году, если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», Абрамов отметил, что согласен с ним.

«Всё будет зависеть ведь от вируса. Потому что данная рецессия очень не похожа на 2008 год. Тогда она возникла по причине краха финансовых компаний и резких шоков на финансовом рынке. Сейчас она возникла из-за административной остановки производств, компаний, организаций. Пройдёт вирус, соответственно, быстро будет восстановление, потому что финансовая система пока устойчива и пока вроде не предвещает ничто системного сильного краха», — заключил аналитик.

Ранее глава МВФ заявила о начале рецессии мировой экономики, которая аналогична той, что была во время финансового кризиса 2008—2009 годов.

26 марта российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 подчеркнул, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.